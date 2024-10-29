أربعة قتلى على الأقل في هجوم جوي على خاركيف

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ الثلاثاء في هجوم جوّي على خاركيف، حسبما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.



وقال إيغور تيريخوف على تلغرام "في الساعة 02,51 (00,51 بتوقيت غرينتش)، كانت خاركيف هدفا لهجوم جوّي" ضرب منطقة أوسنوفيانسكي "على الأرجح عن طريق قنبلة جوّية".



وأضاف أن فرق الاستجابة تعمل على إزالة الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم التأكد من وجود أربعة قتلى.



وتابع "دُمّر منزلان وتعرّض نحو 20" مسكنا آخر لأضرار متفاوتة، مشيرا إلى أن المسعفين يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين.

