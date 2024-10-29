شولتس: إعدام المعارض الإيراني-الألماني شارمهد "فضيحة"

دان المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الاثنين إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شرمهد البالغ 69 عاما في إيران، واصفا ذلك بأنه "فضيحة".



وقال شولتس على منصة إكس إن "إعدام جمشيد شارمهد من جانب النظام الإيراني هو فضيحة أدينها بأشد العبارات". وأضاف أن "شارمهد لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة".