زيلينسكي: 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون في روسيا "قريبا"

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين انّ نحو 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون موجودين "قريبا" في روسيا لتلقّي تدريب، متوقعا رؤيتهم في مرحلة لاحقة في ساحة المعركة في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في ايسلندا "يوجد بالفعل 3000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. ووفقا لأجهزة استخباراتنا، سيبلغ عددهم قريبا 12 ألفا"، منددا مرة جديدة بـ"تصعيد" النزاع.



وحذّر من أنّ روسيا "ستستخدمهم على أراضينا".



من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقّي تدريب في روسيا، في حين تخوّف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير.



ووفقا للرئيس الأوكراني، فإنّه سبق لكوريا الشمالية أن زوّدت روسيا "ملايين قذائف المدفعية والصواريخ" في إطار النزاع في أوكرانيا.



وردا على سؤال حول المخاطر المُحدقة بأوكرانيا في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال زيلينسكي إنّه "لم يسمع" المرشّح الجمهوري يقول إنّه لن يدعم بلاده. وأضاف "عدم دعم أوكرانيا سيكون انتصارا كبيرا لبوتين وخسارة كبيرة للغرب وللوحدة والديموقراطية والحرّية".



والتقى زيلينسكي رؤساء حكومات كل من ايسلندا والدنمارك والنروج وفنلندا والسويد الذين وعدوا بمواصلة دعم أوكرانيا.