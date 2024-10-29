الرئيس الكوري الجنوبي: التعاون العسكري الروسي-الكوري الشمالي يشكل "تهديدا أمنيا كبيرا"

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الثلاثاء أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يشكل "تهديدا كبيرا للأمن العالمي"، بعد أن أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقي التدريب في روسيا.



وقال يون "هذا التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية يمثل تهديدا كبيرا لأمن المجتمع الدولي ويمكن أن يشكل خطرا جسيما على أمننا القومي".

