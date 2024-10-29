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عاهل المغرب ورئيس فرنسا يدعوان إلى "وقف فوري للهجمات في لبنان وغزة"
أخبار دولية
2024-10-29 | 01:19
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عاهل المغرب ورئيس فرنسا يدعوان إلى "وقف فوري للهجمات في لبنان وغزة"
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الإثنين في الرباط، إلى “وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان”، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب والمقررة من اليوم وحتى 30 أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي “أشاد بالدور البناء الذي يضطلع به العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، في خدمة السلم في الشرق الأوسط، ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتسيير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي”.
كما لفت الزعيمان إلى ضرورة الإسراع “لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأعد العاهل المغربي استقبالا حافلا للرئيس الفرنسي مساء اليوم، ووصف مراقبون الزيارة بالهامة، خاصة وأنها تأتي بعد تحسن العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن أيدت فرنسا في يوليو/ تموز الماضي المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، واعتبرت المقترح “الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.
أخبار دولية
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