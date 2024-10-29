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إسرائيل وإيران تتبادلان بمجلس الأمن الاتهامات بتهديد السلام بالشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-10-29 | 01:24
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إسرائيل وإيران تتبادلان بمجلس الأمن الاتهامات بتهديد السلام بالشرق الأوسط
تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتهديد السلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد الاثنين بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية، مشددتين على حق كل منهما في الدفاع عن النفس.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "العدوان الإسرائيلي على إيران واضح ولا يحدث بشكل منعزل. هذا الهجوم العدواني جزء من اتجاه أوسع ومستمر للعدوان والإفلات من العقاب تزعزع به إسرائيل استقرار المنطقة بأسرها".
واعتبر أن "انتهاكات إسرائيل المستمرة والمنهجية للقانون الدولي وعدوانها على إيران وجرائمها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والتي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن الدوليين، تتطلب إدانة لا لبس فيها وإجراء حاسما من المجلس".
وكانت إيران دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ بعد ضربات شنتها إسرائيل السبت ضد أهداف عسكرية على أراضيها.
كما كرر السفير الإيراني التهديدات بالرد على هذه الضربات التي نُفّذت ردا على ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وحذّر من أن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدواني في أي وقت تختاره"، مؤكدا مع ذلك أنها تفضل "دائما" اللجوء إلى "الدبلوماسية لحل المشكلات الإقليمية".
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