الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على جنوب اسرائيل

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوما بالمسيرات على جنوب إسرائيل الثلاثاء، مؤكدين بذلك بيانا للجيش الإسرائيلي في وقت سابق.



وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة. وقد نُفذت العمليةُ بعدد من الطائرات المسيرة".



وأضاف سريع أن المسيرات "نجحت في الوصول أهدافها".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الثلاثاء إن طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة.

