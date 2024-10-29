تحقيق للأمم المتحدة: حجم العنف الجنسي في السودان "مهول"

أصبحت جرائم الاغتصاب "معممة" في السودان بعد 18 شهرا من الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة نشر الثلاثاء مشيرا إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.



وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان إن "حجم العنف الجنسي الذي شهدناه في السودان مهول".



وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ الشهر الماضي.



وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة للصحفيين "11 مليون شخص هم نازحون في داخل البلاد، و3.1 مليون شخص هم أولئك الذين عبروا الحدود. لذا فإن عدد النازحين الآن يقدر بأكثر من 14 مليون شخص".



وأضافت لاحقا أن الرقم الإجمالي يشمل بعض الأشخاص الذين نزحوا قبل بدء الحرب الأهلية في أبريل 2023.