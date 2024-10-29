رئيسا أوكرانيا وكوريا الجنوبية يناقشان تدخل بيونغيانغ في حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه تحدث مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن مشاركة القوات العسكرية الكورية الشمالية في الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضاف على منصة إكس، تويتر سابقا، "النتيجة واضحة، هذه الحرب باتت دولية وتتجاوز حدود البلدين".



وذكر زيلينسكي أنه ونظيره الكوري الجنوبي اتفقا على تعزيز الاستخبارات وتبادل الخبرات وتكثيف الاتصالات على جميع المستويات.



وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إن يون وزيلينسكي اتفقا على عقد مشاورات استراتيجية للرد بشكل مشترك على التعاون العسكري "غير القانوني" بين موسكو وبيونغيانغ الذي يشمل نشر قوات كورية شمالية.



وأضاف أن الزعيمين أجريا مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء وأدانا بشدة إرسال كوريا الشمالية أسلحة وقوات لدعم روسيا.