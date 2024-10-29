ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي التأكيد على تأييد بلاده "سيادة المغرب" على إقليم الصحراء الغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه.



وقال ماكرون "أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وسط تصفيق أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، مشيرا إلى أن "الفاعلين الاقتصاديين وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".