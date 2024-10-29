ألمانيا تستدعي سفيرها من إيران بعد إعدام مواطن ألماني إيراني

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا استدعت سفيرها لدى إيران بسبب إعدام المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد واستدعت القائم بالأعمال الإيراني للتعبير عن احتجاج برلين الشديد على الإعدام.



وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أرسلنا احتجاجنا الشديد على أفعال النظام الإيراني ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات إضافية".



وذكر المنشور أن السفير الألماني لدى طهران خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للاحتجاج بأشد العبارات على إعدام شارمهد، مضيفا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استدعت بعد ذلك السفير إلى برلين للتشاور.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بأن إيران أعدمت شارمهد بعد إدانته بتنفيذ هجمات إرهابية.



وحُكم على شارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أميركية، بالإعدام في 2023 بتهمة "إشاعة الفساد في الأرض"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب القوانين الإسلامية في إيران.



واتهمته إيران بتزعم جماعة مؤيدة للملكية متهمة بتفجير أسقط قتلى في عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.

