الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة سيليدوفي في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء سيطرته على مدينة سيليدوفي في شرق أوكرانيا، ما من شأنه زيادة الضغط على القوات الأوكرانية في منطقة بوكروفسك، وهي محور لوجستي رئيسي.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب على تلغرام إن مدينة سيليدوفي التي كان عدد سكانها حوالى 20 ألفا قبل الحرب "حُرِّرت بفضل العمليات الناجحة للتشكيلات والوحدات العسكرية".وكانت الوزارة أعلنت قبل ذلك بقليل السيطرة على ثلاث بلدات في المنطقة ذاتها، هي غيرنيك وكاترينيفكا وبوغويافلنكا.وتقع سيليدوفي على مسافة حوالى 15 كلم جنوب شرق بوكروفسك، المدينة التي كانت تعد 60 ألف نسمة قبل الحرب.