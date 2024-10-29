قطر تندد بحظر إسرائيل لأنشطة الأونروا

أدانت قطر، قرار الكنيست الإسرائيلية حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة خارجية الدولة الخليجية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "نحن في قطر نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، وأيضاً في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان".



وأضاف "نؤكد أن وقف دعم الأونروا ستكون له تداعيات كارثية (...) لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية".



وأقر البرلمان الإسرائيلي بغالبية ساحقة قانونا يحظر على الاونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، كما ومنع المسؤولين الإسرائيليين من العمل مع الأونروا وموظفيها.



وقال الأنصاري للصحافيين، مع اقتراب الانتخابات الأميركية، إن قطر لم تر "أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها".



وأضاف أن قطر تعتقد أنها "تتعامل مع المؤسسات وفي دولة مثل الولايات المتحدة، فإن المؤسسات تستثمر في إيجاد حل لهذه الأزمة".

