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وزير الخارجية الإيراني: أوروبا لا تمثل إلا النفاق
أخبار دولية
2024-10-29 | 11:25
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وزير الخارجية الإيراني: أوروبا لا تمثل إلا النفاق
اتهمت إيران الثلاثاء الدول الأوروبية بـ"النفاق" بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي قال فيها إن الاتحاد "يفكر في اتخاذ إجراءات ردا على إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس إن "أوروبا لا تمثل إلا النفاق"، متهما الاتحاد الأوروبي بأنه عاجز عن "وقف قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة" و"إتاحة عودة 1,5 مليون لاجئ في لبنان إلى ديارهم".
أخبار دولية
إيران
عباس عراقجي
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