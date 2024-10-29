الأمم المتحدة: الشرق الأوسط يشهد "أخطر مرحلة منذ عقود"

رأى موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند أن هذه المنطقة تشهد "أخطر مرحلة منذ عقود"، ذاكرا الحرب في غزة وفي لبنان واليمن وسوريا فضلا عن "التصعيد" بين إسرائيل وإيران.



وقال أمام مجلس الأمن الدولي: "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد. ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".