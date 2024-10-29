استطلاع رويترز/إبسوس: تقلص الفارق بين هاريس وترامب إلى نقطة واحدة

كشف استطلاع لرويترز/إبسوس، تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل الانتخابات تقلص ليصبح الفارق بينهما نقطة مئوية واحدة، بعد حصولها على 44 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترامب.