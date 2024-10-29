اردوغان: العمليات مستمرة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق وسوريا ضد مواقع حزب العمال الكردستاني بهدف "القضاء" على تهديد الإرهابيين.



وقال الرئيس التركي "نحن نمنع الإرهابيين الذين يعيشون على حدودنا من التنفس ... حتى قيام دولة ومنطقة خالية من الإرهاب، سنواصل هذه المعركة بعدة أبعاد" مشيرا الى العمليات الجارية في العراق وشمال سوريا.



وتابع الرئيس التركي الذي تحدث في الذكرى ال 101 لتأسيس الجمهورية التركية "حيثما نرصد تهديدا لبلادنا، داخل حدودنا أو خارجها، لا يمكن لأحد أن يمنعنا من القضاء عليه" مبديا استعداده "لاستخدام كل الوسائل لوقف الإرهاب".



وأضاف أن "مثل هذه الأعمال تشكل آخر الجهود التي تبذلها المنظمة الانفصالية".



نفذت تركيا الأسبوع الماضي سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق وشمال سوريا.



وأضاف اردوغان "نحن الآن قادرون على تطوير الأسلحة التي نحتاجها في الحرب ضد الإرهاب ولسنا بحاجة إلى إذن من أحد"، مشيدا بالصناعات الدفاعية التركية أمام رؤساء الشركات الكبرى التي تنتجها.



وأكد اردوغان أن تركيا بصدد تجهيز نفسها لامتلاك "قبة فولاذية" في دفاعها المضاد للطيران، تشبه "القبة الحديدية" لدى اسرائيل "لكن مصنوعة من الفولاذ"، مؤكدا من جانب آخر أن بلاده أصبحت "أكبر مصّنع عالمي للمسيّرات".



كما أكد أنه "منذ عام 2018، تمت 65% من مبيعات المسيّرات عبر شركات تركية".