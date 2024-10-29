أوكرانيا تنوي تجنيد 160 ألف شخص في قواتها المسلحة

تنوي أوكرانيا تجنيد 160 ألف شخص في قواتها المسلحة على ما أعلن الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني أمام النواب وفق ما ظهر في مقطع مصور لخطابه نشره برلماني.



منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، "تم نجنيد ما مجموعه 1,05 مليون مواطن" على ما قال اولكسندر ليتفينينكو امام النواب موضحا "ننوي تجنيد اكثر من 160 ألف شخص". وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن موجة التجنيد الجديدة ستستغرق ثلاثة أشهر.