الديوان القطري: أمير البلاد يحدد 5 تشرين الثاني موعدا للاستفتاء على تعديلات دستورية

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حدد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من تشرين الثاني موعدا للاستفتاء على تعديلات دستورية.وسيشمل الاستفتاء النادر على مجموعة من التعديلات الدستورية اقتراحا من شأنه العودة إلى نظام التعيين بدلا من الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس الشورى.