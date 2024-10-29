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برنامج الأغذية العالمي: لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة

أخبار دولية
2024-10-29 | 12:41
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برنامج الأغذية العالمي: لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة
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برنامج الأغذية العالمي: لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، قائلا إن الأزمة الإنسانية قد تتصاعد قريبا وسط قيود "شديدة" على تدفق المساعدات.

وأضاف البرنامج في بيان: "مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة، فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسن الظروف على الأرض"، داعيا إلى فتح المزيد من نقاط العبور وضمان سلامة ناقلي المساعدات.

أخبار دولية

برنامج الأغذية العالمي

مجاعة

غزة

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