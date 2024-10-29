واشنطن "تدين" هجوم قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في السودان

دانت الولايات المتحدة هجوم قوات الدعم السريع السودانية على ولاية الجزيرة والذي أسفر وفق تقارير عن مقتل أكثر من 120 شخصا، وحثت على وقفه فورا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة تدين هذه الهجمات بأشد العبارات وتدعو قوات الدعم السريع إلى وقف العنف ضد المدنيين على الفور".