غوتيريش يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي احتجاجا على حظر الأونروا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أساسية لتقديم المساعدات في غزة، حسبما أعلن المتحدث باسمه.وقال ستيفان دوجاريك إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام (...) رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا اللتي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي" معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي الإثنين.