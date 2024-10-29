الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غارة إسرائيلية "مروعة" قتلت أطفالا في غزة

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء غارة إسرائيلية "مروعة" على غزة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأطفال وقالت إنها طلبت من حليفتها إجابات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "نشعر بقلق عميق إزاء مقتل مدنيين في هذه الحادثة. إنها حادثة مروعة نتيجتها مروعة"، مشيرا إلى "تقارير عن مقتل عشرين طفلا" في القصف الذي دمر مبنى مكونا من خمسة طوابق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.