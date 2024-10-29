إسرائيل تحذر إيران من مغبة استهدافها مرة أخرى

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم، إيران من مغبة الإقدام على أي رد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل بالقرب من طهران يوم السبت، والتي كانت ردا على هجوم صاروخي إيراني في الأول من تشرين الأول.



وقال هاليفي أمام أفراد من سلاحي الجو والبر شاركوا في الضربة على إيران: "إذا ارتكبت إيران خطأ إطلاق وابل صاروخي آخر على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيفية الوصول إلى إيران، بقدرات لم نستخدمها حتى هذه المرة".