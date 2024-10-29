قيادي في حماس: منفتحون لمناقشة اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل

أعلن المسؤول البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري أن الحركة منفتحة على مناقشة "أي اتفاق" يكفل توقف إطلاق النار "بشكل نهائي" في غزة وانسحاب "الاحتلال من كل القطاع".