البنتاغون: "عدد صغير" من الجنود الكوريين الشماليين في منطقة كورسك الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن "عددا صغيرا" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، معربة عن قلقها من احتمال استخدامهم في القتال ضد قوات كييف.



وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن "ثمة مؤشرات على وجود عدد صغير بالفعل من القوات في منطقة كورسك، مع وجود بضعة آلاف آخرين إما أوشكوا على الوصول أو من المقرر أن يصلوا في القريب العاجل".