جرحى في مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين في بوليفيا

أسفرت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين يقطعون الطرقات الرئيسية في بوليفيا منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر دعما للرئيس السابق إيفو موراليس، عن إصابة 13 شخصا الثلاثاء بينهم 12 شرطيا قرب مدينة ميرانا وسط البلاد.



وقالت الطبيبة في المستشفى المحلي في مقاطعة سانتا كروز ماريا خيمينا فييزاغا لوكالة فرانس برس "نقل إليه 13 مصابا هم 12 شرطيا ومدني".



وقال قائد شرطة سانتا كروز رولاندو روخاس للصحافيين: "تعرضنا لهجوم مضاد من قبل المتظاهرين".



وقالت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي "تعرض عناصرنا لهجوم جبان في مركز شرطة ميرانا مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطيين وإلحاق أضرار بمركبات وبمنشآت".

