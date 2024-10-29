الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في معارك بشمال غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ تشرين الأول 2023 إلى 776.