اتصال بين وزير الخارجية القطري ونظيره المصري... وهذا ما جرى استعراضه

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.



وجرى في خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل لوقف فوري الإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق، بالإضافة إلى آخر التطورات في لبنان، ولاسيما جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اللبناني.