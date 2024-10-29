رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد إيران بـ"ضرر فادح للغاية" إذا ردّت على الضربات الأخيرة

توعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إيران بإلحاق "ضرر فادح للغاية" بها إذا ردت على ضربات وجّهتها إسرائيل للجمهورية الإسلامية في نهاية الأسبوع الماضي.



وجاء في تصريحات لهاليفي: "إذا ارتكبت إيران الخطأ وأطلقت مجددا رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى الوصول إلى إيران، بل واستخدام القدرات التي لم نستخدمها هذه المرة، بغية إلحاق ضرر فادح للغاية".



وأوضح أن عدم ضرب أهداف وقدرات معيّنة جاء "لسبب بسيط جدا هو أنه قد نحتاج القيام بذلك مرة أخرى ".



وشدّد على أن هذا الفصل "لم ينته، بل نحن في خضمه"، وفق بيان للجيش.

