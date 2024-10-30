أكسيوس: في الفترة الانتقالية جيش اسرائيل سيسحب قواته وجيش لبنان سينتشر على الحدود

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكجورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.وبحسب تقرير أكسيوس، من المتوقع أن يلتقي هوكستين وماكجورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.وأضاف التقرير أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين يعتقدون أن جماعة حزب الله أصبحت مستعدة أخيرا للنأي بنفسها عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة بعد بعض الضربات التي تلقتها على مدى الشهرين الماضيين، بما في ذلك اغتيال أمينها العام السيد حسن نصر الله.وقالت مصادر ان "جيش إسرائيل سيسحب قواته تدريجيا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية والجيش اللبناني سينشر نحو 8000 جندي على طول الحدود وحزب الله سينقل أسلحته الثقيلة شمال الليطاني بعيدا عن حدود إسرائيل".