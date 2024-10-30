بايدن يواجه انتقادات لوصفه أنصار ترامب بـ"القمامة"

واجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات شديدة الثلاثاء بعد وصفه خلال مكالمة انتخابية أنصار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنهم "قمامة".



وكان بايدن يتطرق في مكالمة عبر الفيديو مع منظمة "فوتو لاتينو" التي تعنى بتسجيل الناخبين اللاتينيين، إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك الأحد عندما وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".



وقال بايدن "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره. إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أميركي".



لكن البيت الأبيض أوضح في بيان أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس "أشار الرئيس إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن باعتباره "قمامة"".