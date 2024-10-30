غوتيريش يدعو في رسالة إلى نتانياهو إلى تمكين الأونروا من مواصلة عملها

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطتها.



وقال ستيفان دوجاريك إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية". ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربًا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي الإثنين.



وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشار غوتيريش مجددًا إلى أن هذا القانون إذا ما دخل حيز التنفيذ، فستكون له "عواقب وخيمة" على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي.



وجاء في الرسالة: "إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحؤول دون هذه العواقب المدمرة والسماح للأونروا بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".