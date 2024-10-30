روسيا: تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في غرب روسيا.



وذكرت الوزارة على تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، وخمسًا فوق منطقة كورسك، وأربعًا فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود.