أوكرانيا: تدمير 33 طائرة مسيرة روسية ليلًا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 33 من أصل 62 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.



وذكرت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أن 25 طائرة مسيرة أخرى لم يعثر عليها، ومن المرجح أن تكون تدابير الحرب الإلكترونية قد اعترضتها.



ولم يتضح بعد مصير الطائرات الأربع المتبقية.