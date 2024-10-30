الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر إنتخابات البرلمان في كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بحصوله على 39 مقعدًا، ما يؤهله لقيادة الحكومة الإقليمية المقبلة.