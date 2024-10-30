ترامب متوجّهًا الى الجالية اللبنانية-الأميركية: سأوقف المعاناة والدمار في لبنان..

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسالة من توقيعه الى الجالية اللبنانية-الأميركية، وقال فيها:



"أصدقائي الأعزاء،



خلال إدارتي، كان هناك سلام في الشرق الأوسط، وسنحقق السلام مجددًا قريبًا جدًا! سأصلح المشاكل التي تسببت بها كامالا هاريس وجو بايدن، وسأوقف المعاناة والدمار في لبنان. أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي، السلام الدائم، وسننجز ذلك بالشكل الصحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات!

أعطيكم كلمتي. سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية. أصدقاؤكم وعائلتكم في لبنان يستحقون العيش في سلام وازدهار وانسجام مع جيرانهم، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أتطلع إلى العمل مع الجالية اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة وأمن الشعب اللبناني العظيم.

صوّتوا لترامب من أجل السلام!".