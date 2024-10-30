أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي مقطعًا مصوّرًا عبر منصة "اكس".



وقال "توثيق خاص من مسيّرة درون: يختبؤون تحت شاحنة، يوجهون أسلحتهم نحو قواتنا لتتم تصفيتهم - مشاهد من تصفية عناصر حزب الله بعد الاشتباك".



واضاف "خلال نشاط في جنوب لبنان الاسبوع الماضي قضت قوات من لواء 226 على مخربين من حزب الله قاموا بإطلاق النار نحو القوات. بعد القضاء على العناصر عثرت القوات على وسائل قتالية عديدة في المنطقة التي استخدموها".