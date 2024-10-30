ماكرون يؤكد أن بلاده عقدت "شراكة أقوى" مع المغرب لمكافحة "الهجرة السرية"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرباط، أن باريس عقدت "شراكة أقوى" مع المغرب لمكافحة "الهجرة السرية" و"كل أشكال التهريب"، تتضمن "التزاما بتحقيق نتائج".



وقال ماكرون، في خطاب أمام الجالية الفرنسية في المغرب، في ختام زيارة الدولة التي بدأها الاثنين الى المملكة، "نريد نحن والمغرب معا أن نكافح ضد جميع أشكال التهريب، أن نحارب الهجرة السرية والشبكات التي تستغلها والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (...) إننا نعقد شراكة قوية، بالتزام جد قوي، وثقة واحترام قواعد كل طرف، والتزام بتحقيق نتائج".