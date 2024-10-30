الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون يؤكد أن بلاده عقدت "شراكة أقوى" مع المغرب لمكافحة "الهجرة السرية"
أخبار دولية
2024-10-30 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون يؤكد أن بلاده عقدت "شراكة أقوى" مع المغرب لمكافحة "الهجرة السرية"
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرباط، أن باريس عقدت "شراكة أقوى" مع المغرب لمكافحة "الهجرة السرية" و"كل أشكال التهريب"، تتضمن "التزاما بتحقيق نتائج".
وقال ماكرون، في خطاب أمام الجالية الفرنسية في المغرب، في ختام زيارة الدولة التي بدأها الاثنين الى المملكة، "نريد نحن والمغرب معا أن نكافح ضد جميع أشكال التهريب، أن نحارب الهجرة السرية والشبكات التي تستغلها والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (...) إننا نعقد شراكة قوية، بالتزام جد قوي، وثقة واحترام قواعد كل طرف، والتزام بتحقيق نتائج".
أخبار دولية
بلاده
"شراكة
أقوى"
المغرب
لمكافحة
"الهجرة
السرية"
التالي
أكسيوس: في الفترة الانتقالية جيش اسرائيل سيسحب قواته وجيش لبنان سينتشر على الحدود
رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد إيران بـ"ضرر فادح للغاية" إذا ردّت على الضربات الأخيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-10-29
ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية
أخبار دولية
2024-10-29
ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية
0
أخبار دولية
2024-10-25
الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده "لن تتخلى عن أي شبر" في الدفاع عن أراضيها
أخبار دولية
2024-10-25
الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده "لن تتخلى عن أي شبر" في الدفاع عن أراضيها
0
أخبار دولية
2024-09-16
بايدن يؤكد حاجة جهاز الخدمة السرية "إلى مساعدة إضافية"
أخبار دولية
2024-09-16
بايدن يؤكد حاجة جهاز الخدمة السرية "إلى مساعدة إضافية"
0
أخبار دولية
2024-08-12
رئيس إيران يؤكد أن لبلاده "حق الرد" على "المعتدين"
أخبار دولية
2024-08-12
رئيس إيران يؤكد أن لبلاده "حق الرد" على "المعتدين"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:15
بن فرحان: لموقف حازم من المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات اسرائيل التي تُقوّض فرص حل الدولتين
أخبار دولية
12:15
بن فرحان: لموقف حازم من المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات اسرائيل التي تُقوّض فرص حل الدولتين
0
أخبار دولية
11:46
غالانت: مواصلة ممارسة ضغط عسكري في غزة لضمان عودة الرهائن
أخبار دولية
11:46
غالانت: مواصلة ممارسة ضغط عسكري في غزة لضمان عودة الرهائن
0
أخبار دولية
11:40
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى 72 قتيلا
أخبار دولية
11:40
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى 72 قتيلا
0
أخبار دولية
11:32
مجلس الأمن الدولي يحذر من أي محاولات لتفكيك الأونروا
أخبار دولية
11:32
مجلس الأمن الدولي يحذر من أي محاولات لتفكيك الأونروا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:32
جيروزاليم بوست: حملة لجمع التبرعات لحزب الله لشراء الأسلحة عبر خدمات "ويش موني"
أخبار لبنان
06:32
جيروزاليم بوست: حملة لجمع التبرعات لحزب الله لشراء الأسلحة عبر خدمات "ويش موني"
0
أخبار لبنان
06:34
10 غارات تستهدف الخيام وسط محاولة قوات العدو التوغل الى داخلها
أخبار لبنان
06:34
10 غارات تستهدف الخيام وسط محاولة قوات العدو التوغل الى داخلها
0
آخر الأخبار
2024-10-29
هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة
آخر الأخبار
2024-10-29
هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة
0
آخر الأخبار
02:34
هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات
آخر الأخبار
02:34
هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:44
شهيدان بالغارة التي استهدفت سيارة في عين الرمانة بقضاء عاليه (فيديو)
أمن وقضاء
11:44
شهيدان بالغارة التي استهدفت سيارة في عين الرمانة بقضاء عاليه (فيديو)
0
أخبار لبنان
11:34
عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)
أخبار لبنان
11:34
عائلات وصلت الى دير الاحمر وبقيت داخل "توك توك": "لا اكل ولا حرام...وقلبنا ع اللي تركناهن وما قدرو يجو" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
09:54
تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات
تقارير نشرة الاخبار
09:54
تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:51
الطيران الإسرائيلي إستهدف حي الراهبات في النبطية... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
09:51
الطيران الإسرائيلي إستهدف حي الراهبات في النبطية... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
09:50
عمليات رفع الأنقاض في حارة صيدا مستمرة... وهكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
09:50
عمليات رفع الأنقاض في حارة صيدا مستمرة... وهكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
موجة نزوح تصل إلى زحلة...
تقارير نشرة الاخبار
09:48
موجة نزوح تصل إلى زحلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
اللقطات الاولى للفان المستهدف على طريق ضهر الوحش-عاريا
تقارير نشرة الاخبار
09:48
اللقطات الاولى للفان المستهدف على طريق ضهر الوحش-عاريا
0
تقارير نشرة الاخبار
09:34
تهديدات لأهل بعلبك وعين بورضاي ودورس بضرورة إخلائها... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
09:34
تهديدات لأهل بعلبك وعين بورضاي ودورس بضرورة إخلائها... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
الإستهدافات الإسرائيلية طالت مركبات على الطرقات اللبنانية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
09:32
الإستهدافات الإسرائيلية طالت مركبات على الطرقات اللبنانية... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:04
أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان
خبر عاجل
14:04
أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان
2
أخبار دولية
07:58
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..
أخبار دولية
07:58
أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..
3
أمن وقضاء
08:24
إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان
أمن وقضاء
08:24
إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:17
إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
خبر عاجل
05:17
إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
5
أخبار لبنان
09:41
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
أخبار لبنان
09:41
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
6
أخبار لبنان
08:18
محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها
أخبار لبنان
08:18
محافظ بعلبك الهرمل يحدد المناطق التى يمكن للاهالي التوجه اليها
7
خبر عاجل
10:13
قاسم: إذا قرر الإسرائيليون أنهم يرغبون في وقف الحرب فنقول إننا سنقبل ذلك لكن بالشروط التي نراها مناسبة وحتى الآن لا يوجد مقترح تقبله إسرائيل لعرضه علينا لبحثه ولن نستجدي وقف إطلاق النار
خبر عاجل
10:13
قاسم: إذا قرر الإسرائيليون أنهم يرغبون في وقف الحرب فنقول إننا سنقبل ذلك لكن بالشروط التي نراها مناسبة وحتى الآن لا يوجد مقترح تقبله إسرائيل لعرضه علينا لبحثه ولن نستجدي وقف إطلاق النار
8
خبر عاجل
04:37
معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون
خبر عاجل
04:37
معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More