مجلس الأمن الدولي يحذر من أي محاولات لتفكيك الأونروا

أعلن مجلس الأمن الدولي أنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.



وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الاثنين.



وقال المجلس إنه "حث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصانتها وتحمل مسؤوليتها في السماح بدخول وتسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة".