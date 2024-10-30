ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى 72 قتيلا

ارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت أجزاء من شرق إسبانيا إلى 72 قتيلا على الأقل الأربعاء، وفق ما أفادت خدمات الإنقاذ ومسؤولون.



وأعلنت هيئة تنسيق خدمات الإنقاذ في منطقة فالنسيا (شرق) في بيان حصيلة أولية جديدة للقتلى بلغت 70 قتيلا. وكان حاكم منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة قد أعلن عن مقتل شخصين آخرين.