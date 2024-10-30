غالانت: مواصلة ممارسة ضغط عسكري في غزة لضمان عودة الرهائن

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة تفقدية لقواته في رفح جنوب قطاع غزة الأربعاء إنه يتعين عليهم ممارسة "ضغط عسكري" لضمان عودة الرهائن المحتجزين في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عام.



ونقل عنه مكتبه في بيان قوله إن "القضية المركزية هنا هي مواصلة ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على حماس، من أجل توفير الظروف اللازمة لضمان عودة الرهائن. واجبكم هو ممارسة الضغط العسكري، والقضاء على الإرهابيين وسجنهم".

