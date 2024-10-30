طهران تعلن مقتل "إرهابي" مرتبط باسرائيل في إيران

قُتل "إرهابي" مرتبط بإسرائيل على يد جهاز الاستخبارات في إيران واعتقل اثنان آخران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الأربعاء، في سياق تزايد التوتر بين اسرائيل وطهران.



وأعلن التلفزيون الرسمي أن "جهاز الاستخبارات قتل أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للنظام الصهيوني واعتقلت اثنين من رفاقه"، كاشفا أنه تم ضبط أسلحة.



وجرت العملية التي لم يتم الكشف عن تاريخها، في غرب إيران.



وأوضح التلفزيون أن الثلاثة "خططوا لدخول" إيران "من إقليم كردستان العراق" المجاور "لإثارة أعمال شغب"، من دون تقديم أي تفاصيل.