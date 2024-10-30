البيت الأبيض: لا ينبغي لإيران أن ترد على الهجوم الإسرائيلي

شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليومن على أن إيران لا ينبغي أن ترد على هجوم إسرائيل، لكنها إذا ردت، فإن واشنطن ستدعم إسرائيل.



وقالت في إفادة صحفية: "لا ينبغي لإيران أن ترد على هجوم إسرائيل. لا ينبغي لهم... وإذا فعلوا، فسندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهم لا ينبغي لهم (فعل ذلك)".