البيت الأبيض: بايدن سيحضر حفل التنصيب للرئيس الجديد بصرف النظر عن الفائز

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المقبل في كانون الثاني بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، متعهدا بانتقال سلمي للسلطة.