زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة

وقع زلزال قوي قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حصول تسونامي.



وحدّد مركز الزلزال الذي بلغت قوّته ست درجات عند خط صدع تحت المحيط الهادئ، على بعد 279 كيلومترا من مدينة باندون في ولاية أوريغن.

