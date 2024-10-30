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القضاء الفرنسي يبطل قرار منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال"
أخبار دولية
2024-10-30 | 18:46
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القضاء الفرنسي يبطل قرار منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال"
أبطلت محكمة باريس التجارية الأربعاء قرارا للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث، وفقا لقرار اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض يورونافال 2024، وذلك حتى موعد اختتام المعرض" الذي ينظّم من الرابع من تشرين الثاني وحتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر الأربعاء.
وقال باتريك كلوغمان، أحد المحامين الذين يمثّلون أحواض بناء السفن والصناعيين الإسرائيليين وغرفة التجارة الفرنسية-الإسرائيلية "إنه انتصار لسيادة القانون"، مضيفا: "نحن مرتاحون للقرار".
وكانت هاتان الجهتان اعترضتا على قرار المنع.
وقال كلوغمان: "أيا كانت النية المعلنة، من أعلى مستويات في الدولة إلى الشركة المنظمة، فمن الواضح أن الإجراء الذي كنا سنشهده هنا لا أساس له وغير قانوني".
وكانت الجهات المنظمة لمعرض يورونافال، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف لا أجنحة ولا معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية.
لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقا إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الهجومية في غزة ولبنان.
وجاء في بيان للحكومة الفرنسية تلقّته وكالة فرانس برس: "لم يطرح أبدا حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا"، مشدّدة على أن "الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في يورونافال".
ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء بـ"قرار مهم" اتخذّه القضاء الفرنسي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض.
وجاء في منشور لكاتس على منصة إكس "إنه انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر".
أخبار دولية
القضاء الفرنسي
شركات إسرائيلية
يورونافال
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