واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في "أكياس الجثث"

شدد نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود على أن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا "سيعودون في أكياس الجثث"، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.



وقال وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي: "إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث". وأضاف: "لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير".