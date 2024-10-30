كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي.



وجاء الإطلاق بعد ساعات معدودة من دعوة وزيري الدفاع الأميركي لويد أوستن والكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون، كوريا الشمالية لسحب قواتها من روسيا، حيث تقول واشنطن إن بيونغ يانغ نشرت 10 آلاف جندي هناك تحضيرا لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.