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الرئيس البوليفي يطالب بإنهاء "فوري" لقطع الطرق في البلاد
أخبار دولية
2024-10-31 | 00:59
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الرئيس البوليفي يطالب بإنهاء "فوري" لقطع الطرق في البلاد
طالب الرئيس البوليفي لويس آرسي الأربعاء بإنهاء "فوري" لقطع الطرق المستمر منذ اسبوعين في مختلف أنحاء البلاد من قبل أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.
وفي خطاب إلى الأمة، استبعد آرسي إجراء "حوار" ما لم تتم إزالة الحواجز التي تقطع الطرق، قائلا إن أساليب الضغط التي يستخدمها أنصار موراليس لمنع اعتقاله بتهمة الاغتصاب "تخنق" الاقتصاد.
وحذر أنه في حال تجاهل النداء الذي يوجهه فإن الحكومة "ستمارس سلطاتها الدستورية لحماية مصالح الشعب البوليفي".
ولم يؤكد ما إذا كان يعتزم استخدام الجيش لفتح الطرق أو إعلان حالة الطوارئ كما يطالب بعض البوليفيين لإنهاء الاضطرابات.
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